Небензя заявил, что конфронтация НАТО с РФ повышает риск прямого столкновения
Опосредованная конфронтация Североатлантического альянса с Россией объективно повышает риск прямого столкновения НАТО с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при СБ ООН Василия Небензю.
«Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария», — заявил он.
Ранее первый заместитель главы кремлёвской администрации Сергей Кириенко считает, что НАТО готово воевать на Украине против России «до последнего украинца».
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