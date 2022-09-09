Небензя заявил, что конфронтация НАТО с РФ повышает риск прямого столкновения

Опосредованная конфронтация Североатлантического альянса с Россией объективно повышает риск прямого столкновения НАТО с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при СБ ООН Василия Небензю.

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«Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария», — заявил он.

Ранее первый заместитель главы кремлёвской администрации Сергей Кириенко считает, что НАТО готово воевать на Украине против России «до последнего украинца».

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ТЕГИ:НАТОВасилий Небензя
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