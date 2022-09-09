Небензя заявил, что конфронтация НАТО с РФ повышает риск прямого столкновения

«Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария», — заявил он.

Ранее первый заместитель главы кремлёвской администрации Сергей Кириенко считает, что НАТО готово воевать на Украине против России «до последнего украинца».

