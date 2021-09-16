Небензя считает дискриминацией допуск в зал Генассамблеи ООН только вакцинированных

Москва возражает против допуска в зал Генеральной Ассамблеи ООН перед неделей высокого уровня только вакцинированных от COVID-19, следует из письма постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду, генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и всем постоянным представителям стран при ООН.

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По его словам, председатель ГА «твердо поддерживает» требование предъявлять свидетельство о вакцинации для прохода в зал Генеральной Ассамблеи, в соответствии с предписаниями властей Нью-Йорка.

Небензя считает, что это требование противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав всемирной организации.

В секретариате ООН ранее неоднократно подчеркивали, что не обладают полномочиями требовать от всех участников Генеральной Ассамблеи обязательной вакцинации.

Как сообщалось, администрация американского лидера Джо Байдена намерена выступить с предложением о проведении международный саммит по борьбе с эпидемией COVID-19 и вопросам вакцинации, пишет Politico.

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ТЕГИ:КоронавирусГенассамблея ООНВасилий Небензя
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