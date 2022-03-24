Небензя: Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов
Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По словам дипломата, РФ сожалеет «о любых жертвах конфликтов, любая человеческая жизнь бесценна».
«Я мог, но не буду сегодня напоминать, что говорили представители стран, которые, в том числе сейчас сидят за этим столом, по поводу гибели в конфликтах в массовом количестве других мирных жителей, включая детей», — сказал Небензя.
Напомним, Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции по Украине, которая призывает к прекращению огня, чтобы эвакуировать мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. За резолюцию голосовали Москва и Пекин. Остальные члены Совбеза решили воздержаться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- Небензя: Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов
- Украина получит от Великобритании еще 6 тысяч единиц оружия
- США призвали Россию прекратить высылку американских дипломатов
- «Сухой» запатентовал однодвигательный истребитель Checkmate
- В автоаварии на Камчатке погибли три человека
- Роспотребнадзор: доля «стелс-омикрона» в России растет
- Экономист: Ради газа недружественным странам придется укреплять российскую экономику
- Новак: Альтернативы российскому газу в Европе нет
- Вучич: Обвинения в адрес России – глупые
- Переговоры по пересмотру налогового соглашения между РФ и Швейцарией приостановлены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru