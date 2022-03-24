Небензя: Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов

Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Совбез ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию

По словам дипломата, РФ сожалеет «о любых жертвах конфликтов, любая человеческая жизнь бесценна».

«Я мог, но не буду сегодня напоминать, что говорили представители стран, которые, в том числе сейчас сидят за этим столом, по поводу гибели в конфликтах в массовом количестве других мирных жителей, включая детей», — сказал Небензя.

Напомним, Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции по Украине, которая призывает к прекращению огня, чтобы эвакуировать мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. За резолюцию голосовали Москва и Пекин. Остальные члены Совбеза решили воздержаться.

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ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаСовбез ООНВасилий Небензя
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