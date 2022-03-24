Небензя: Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов

По словам дипломата, РФ сожалеет «о любых жертвах конфликтов, любая человеческая жизнь бесценна».

«Я мог, но не буду сегодня напоминать, что говорили представители стран, которые, в том числе сейчас сидят за этим столом, по поводу гибели в конфликтах в массовом количестве других мирных жителей, включая детей», — сказал Небензя.

Напомним, Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции по Украине, которая призывает к прекращению огня, чтобы эвакуировать мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. За резолюцию голосовали Москва и Пекин. Остальные члены Совбеза решили воздержаться.

