Совбез ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию

Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции по Украине, которая призывает к прекращению огня, чтобы эвакуировать мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, сообщает РИА Новости.

СМИ: Москва запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН

В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия. Отмечается, что документ не набрал необходимых девяти голосов «за» из пятнадцати. За резолюцию голосовали Москва и Пекин. Остальные члены Совбеза решили воздержаться.

Ранее западные представители в Совбезе, среди которых, в том числе постпреды США и Великобритании, дали понять, что не будут поддерживать российскую резолюцию, так как она не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называет ее агрессором.

Согласно российской резолюции, Совет безопасности призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаСовбез ООН
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