Совбез ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию

В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия. Отмечается, что документ не набрал необходимых девяти голосов «за» из пятнадцати. За резолюцию голосовали Москва и Пекин. Остальные члены Совбеза решили воздержаться.

Ранее западные представители в Совбезе, среди которых, в том числе постпреды США и Великобритании, дали понять, что не будут поддерживать российскую резолюцию, так как она не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называет ее агрессором.

Согласно российской резолюции, Совет безопасности призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

