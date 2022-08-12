Небензя ожидает провокацию Киева на ЗАЭС, если оттуда уйдут российские военные
Предотвратить катастрофу на Запорожской атомной электростанции удается благодаря военным России. В случае их ухода, Украина может это использовать для провокаций, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, российские военные день за днем отражают атаки украинских военных на АЭС в слаженной координации с персоналом станции. Как отметил дипломат, Москву поражает безответственность европейских политических элит, которые своей поддержкой Киева ставят под угрозу безопасность собственных граждан.
Ранее Небензя заявил, что преступные действия Украины в отношении Запорожской АЭС подталкивают мир к ядерной катастрофе.
ЗАЭС расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины, в городе Энергодар. Это самая крупная атомная электростанция в Европе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Небензя ожидает провокацию Киева на ЗАЭС, если оттуда уйдут российские военные
- Эксперты: рубль ослабнет к осени
- Пушков предупредил ЕС о последствиях эмбарго на российскую нефть
- СМИ: три четверти граждан США не удовлетворены положением дел в стране
- В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Южно-Сахалинск
- Российский ребенок умер от препарата «Золгенсма»
- СМИ: Индонезия вряд ли согласится на предложение ограничить цены на российскую нефть
- Сотни тысяч британцев отказались платить за электричество и газ
- WP: Киев потерял контроль над месторождениями на $12 трлн
- Небензя потребовал от Гутерреша объяснения на фоне ситуации на ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru