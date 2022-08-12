Небензя ожидает провокацию Киева на ЗАЭС, если оттуда уйдут российские военные

По его словам, российские военные день за днем отражают атаки украинских военных на АЭС в слаженной координации с персоналом станции. Как отметил дипломат, Москву поражает безответственность европейских политических элит, которые своей поддержкой Киева ставят под угрозу безопасность собственных граждан.

Ранее Небензя заявил, что преступные действия Украины в отношении Запорожской АЭС подталкивают мир к ядерной катастрофе.

ЗАЭС расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины, в городе Энергодар. Это самая крупная атомная электростанция в Европе.

