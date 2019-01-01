Небензя обозначил позицию по «донбасским паспортам» в Совбезе ООН

Вопрос выдачи жителям Донбасса российских паспортов не имеет никакого отношения к минским соглашениям, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Решение России об облегчении предоставления российского гражданства жителям Донбасса поможет решить их жизненно важные проблемы, добавил Небензя.

Постпред отметил, что «во внутренние дела мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся».

По словам Небензи, Россия лишь предоставляет жителям Донбасса возможность стать российскими гражданами, а не заставляет их делать это насильно, передает ТАСС.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Так, США и Франция раскритиковали решение России об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями Донбасса.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что такое решение является провокацией. Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон также высказалась против принятого указа: «Это решение противоречит минским договоренностям и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта».







