Франция и США осудили решение по «донбасским паспортам»

США и Франция раскритиковали решение России об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями Донбасса, сообщает РИА «Новости».

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что такое решение является провокацией.

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон также высказалась против принятого указа. «Это решение противоречит минским договоренностям и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта», написала дипломат в Твиттере.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.

