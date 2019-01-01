Не журналист, а предатель. Почему США хотят посадить Ассанжа на 175 лет

«Человека, с которым он вступил в этот сговор, уже осудили, как шпиона и предателя. В этом смысле Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Ассанжа им передали, и за то же самое преступление его осудить. То есть они не рассматривают его как журналиста. Они его совершенно в другом контексте рассматривают, как человека, наносящего вред Соединенным Штатам», — рассказал американист.

Напомним, что Ассанжа также обвиняют в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона для доступа к секретной информации. В Минюсте США утверждают, что речь идёт о сговоре с бывшим аналитиком американской военной разведки трансгендером Челси Мэннинг (до 2015 года – Брэдли Мэннинг).

Суд приговорил Челси Мэннинг к 35 годам заключения за шпионаж и кражу госсобственности из-за передачи WikiLeaks документов и видеофайлов, касающихся военных действий США в Ираке в 2009—2010 годах. В январе 2017 года Барак Обама, покидая пост президента США, смягчил приговор суда, и в мае того же года Челси Мэннинг вышла на свободу.

