Глумление над свободой Ассанжа. Основателя WikiLeaks могут выдать США на 175 лет

«Конечно, то, что американские власти творят по отношению к Ассанжу, я расцениваю как глумление над правами и свободами человека. Конечно, это абсолютно недопустимо. Прежде всего, мы должны помнить о том, что Ассанж является журналистом, и та информация, которая доведена до общественности, имеет свою ценность. Мы должны знать, чем занимается военное руководство США, чем занимаются политики в Вашингтоне. Это абсолютно нормально, потому что мы живем в глобальном обществе, где тайная информация, безусловно, играет важную роль», — отметил Анатолий Кучерена.

В настоящее время Ассанж находится в Великобритании, 1 мая лондонский суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушения условий освобождения под залог. Но уже через несколько дней может решиться его судьба относительно экстрадиции в США. 30 мая в Лондоне состоится процедурное слушание по этому делу.

Стоит отметить, что британские власти ранее обещали не выдавать Ассанжа Соединенным Штатам, так как там ему может грозить смертная казнь, а это противоречит законодательству Великобритании. Однако основателя WikiLeaks все равно могут выдать американцам, рассказала старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.