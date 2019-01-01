Глумление над свободой Ассанжа. Основателя WikiLeaks могут выдать США на 175 лет
Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет американской тюрьмы. Собеседники НСН оценили его шансы и справедливость действий США.
Американские власти выдвинули новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, и теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Ассанжу приписывают 17 эпизодов нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил, что это беспрецедентное решение американского министерства юстиции демонстрирует серьёзность угрозы уголовного преследования для любого журналиста, рискнувшего рассказать обществу о злоупотреблениях властей США.
В свою очередь, заслуженный юрист России, председатель коллегии адвокатов «Кучерена и партнеры», председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена заявил в интервью НСН, что преследование Ассанжа американскими властями стоило им доверия всего мира.
«Конечно, то, что американские власти творят по отношению к Ассанжу, я расцениваю как глумление над правами и свободами человека. Конечно, это абсолютно недопустимо. Прежде всего, мы должны помнить о том, что Ассанж является журналистом, и та информация, которая доведена до общественности, имеет свою ценность. Мы должны знать, чем занимается военное руководство США, чем занимаются политики в Вашингтоне. Это абсолютно нормально, потому что мы живем в глобальном обществе, где тайная информация, безусловно, играет важную роль», — отметил Анатолий Кучерена.
В настоящее время Ассанж находится в Великобритании, 1 мая лондонский суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушения условий освобождения под залог. Но уже через несколько дней может решиться его судьба относительно экстрадиции в США. 30 мая в Лондоне состоится процедурное слушание по этому делу.
Стоит отметить, что британские власти ранее обещали не выдавать Ассанжа Соединенным Штатам, так как там ему может грозить смертная казнь, а это противоречит законодательству Великобритании. Однако основателя WikiLeaks все равно могут выдать американцам, рассказала старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
«Лазейки, чтобы выдать его в США, существуют. Например, если Швеция возобновит в отношении него уголовное дело, там его обвиняли в сексуальных домогательствах. Дело был прекращено, но после того как Эквадор выдал Ассанжа Скотленд-ярду, Швеция заявила, что, возможно, оно будет вновь открыто. В этом случае экстрадиция может быть осуществлена через третью страну: Соединенное Королевство выдаст его Швеции, а Швеция, если в ее законодательстве нет таких ограничений о выдаче, может передать его США», - пояснила она.
Напомним, что ранее Эквадор, в посольстве которого в Лондоне скрывался с 2012 года Ассанж, отказал ему в дипломатическом убежище. Полиция Великобритании позже арестовала Ассанжа по ордеру, выданному в 2012 года за неявку в суд.
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