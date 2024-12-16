СМИ: Концерн BMW тайно запатентовал свои авто в России

Немецкий автоконцерн BMW продолжает патентовать свои машины в России, сообщает Telegram-канал Baza.

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Летом 2024 года компания подала заявку на патент в РФ одного из концепт-каров. В начале декабря патент был зарегистрирован.

Машина оснащена мощным двигателем V8, за основу которого взята модификация M8 Competition.

Ранее в Германии прошла забастовки сотрудников Volkswagen и BMW, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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