В Белоруссии заблокировали сайт независимого издания TUT.by

Сайт одного из самых популярных в Белоруссии независимых интернет-изданий TUT.by во вторник заблокирован для доступа посетителей.

По данным СМИ, домой к нескольким журналистам издания пришли силовики. В частности, идет обыск у главного редактора TUT.by Марины Золотовой.

Кроме того, сообщается, что в минский и региональные офисы TUT.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.

«Сразу несколько редакторов Tut.by сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе, к главному редактору Марине Золотовой. Не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе», - писал утром TUT.by.

Соседка главреда TUT.by Марины Золотовой рассказала изданию Onliner, что около 10:00 тамбурную дверь на их площадку выломали.

Позже стало известно, что ДФР возбудил 18 мая в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» уголовное дело по статье об уклонении от налогов в особо крупном размере.

Примерно в 12:30 Мининформ ограничил доступ к сайту TUT.by.

Как отмечает белорусское государственное информагентство БЕЛТА, решение об ограничении доступа к сайту было принято на основании уведомления Генпрокуратуры, нашедшей в ряде публикаций TUT.by запрещенную информацию и указавшей на «многочисленные факты нарушений закона о СМИ».

По данным независимых белорусских СМИ, в настоящее время продолжаются обыски у главреда TUT.by Марины Золотовой и ее заместителя Максима Гайко. Ряд сотрудников издания не выходит на связь.

