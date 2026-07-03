Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну уйдет в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях.
Как отметил политик, он принял решение покинуть пост в момент, «когда понял, что больше не может выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями».
По данным СМИ, отставка связана с тем, что президент страны Майя Санду передала главе кабмина список представителей правящей партии, которых нельзя привлекать к ответственности, невзирая на подозрения в коррупции. Премьер-министр якобы отказался работать на таких условиях.
Мунтяну занимал должность премьера Молдавии с 1 ноября 2025 года, напоминает Ura.ru.
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