В Кремле не комментируют слова Алиева об одобрении коридора Нахичевань-Азербайджан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарий относительно заявления лидера Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Москва и Анкара одобрили предложение о создании коридора, который соединит Нахичевань с западными районами республики.

При этом на встрече с представителями СМИ Песков подтвердил, что вопрос транспортного сообщения обсуждается президентами России и Азербайджана. Об этом, в частности. Шла речь в одном из недавнем телефонном разговоре Владимира Путина с Ильхамом Алиевым.

Ранее сегодня в телеобращении к нации президент Азербайджана заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, который соединит Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин, отмечают «Известия».

Алиев также объявил о передаче Лачинского коридора в Нагорном Карабахе под контроль российских миротворцев и возвращении его под эгиду Баку. Лидер Азербайджана назвал это победой, поскольку в первой версии трехстороннего договора об урегулировании предполагалось сохранить данный коридор под контролем Армении, передает Газета.ру.

