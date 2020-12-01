В Кремле не комментируют слова Алиева об одобрении коридора Нахичевань-Азербайджан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарий относительно заявления лидера Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Москва и Анкара одобрили предложение о создании коридора, который соединит Нахичевань с западными районами республики.
При этом на встрече с представителями СМИ Песков подтвердил, что вопрос транспортного сообщения обсуждается президентами России и Азербайджана. Об этом, в частности. Шла речь в одном из недавнем телефонном разговоре Владимира Путина с Ильхамом Алиевым.
Ранее сегодня в телеобращении к нации президент Азербайджана заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, который соединит Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин, отмечают «Известия».
Алиев также объявил о передаче Лачинского коридора в Нагорном Карабахе под контроль российских миротворцев и возвращении его под эгиду Баку. Лидер Азербайджана назвал это победой, поскольку в первой версии трехстороннего договора об урегулировании предполагалось сохранить данный коридор под контролем Армении, передает Газета.ру.
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