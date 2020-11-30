Пашинян обнародовал детали переговоров с Путиным по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил свою версию переговоров с российским лидером Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
19 октября, как информирует Пашинян на своей странице в Facebook, ему позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, сообщив, что войну нужно остановить. Он также отметил, что это мнение разделяют экс-лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывшие президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян.
Пашинян позвонил Путину, который сказал, что, по его мнению, «это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений» - отложить вопрос о статусе и передать регионы Азербайджану, разместив при этом на границе миротворцев.
«Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждений», — отметил премьер-министр Армении.
На следующий день Пашиняну позвонил Путин и сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласен, но миротворцы должны разместиться не вдоль границы НКАО, а в соответствии с фактической линией соприкосновения.
«Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану», — написал премьер.
«Когда я представил мои доводы, [Путин] сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях», — написал Пашинян. По его мнению, если бы Ереван согласился сдать Шуши, то Баку захотел взять под контроль автодорогу Кармир Шука — Шуши.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий. Согласно документу, Армения должна вернуть Азербайджану значительную часть территорий, а на линию соприкосновения враждующих сторон в Карабахе ввели силы российских миротворцев.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По его условиям, в регионе разместятся российские миротворцы, а Баку и Ереван обязаны прекратить военные действия и обменяться военнопленными.
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