Не дезинформация, а глупость. В Литве объяснили новый выпад госбезопасности против России
Литовский политолог в интервью НСН объяснил, что в Литве понимают под «дезинформацией».
Панику из-за коронавируса пытаются сеять в Литве российские спецслужбы. С таким заявлением выступил глава департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис, передает портал Delfi. По его словам, Россия пытается «дезинформировать общество и посеять панику, недоверие к евроатлантическому пространству и госведомствам».
Литовский политолог Анатолий Иванов в интервью НСН объяснил, что в Литве понимают под «дезинформацией».
«Что понимать под дезинформацией? Если помощь Италии, как ее понимают в Литве, что это попытка расколоть единство Европейского союза, дискредитировать НАТО и ЕС, показать их неспособность оказать помощь своим членам, тогда это можно назвать дезинформацией. Если смотреть на это глазами простого, адекватного человека, то очень глупо депутатам парламента и членам правительства, что ни в коем случае не нужно принимать гуманитарную помощь от Китая, «потому что ее посылают коммунисты», - заметил эксперт.
Он считает это заявление попыткой оправдаться за недоработки самой спецслужбы Литвы.
«Люди здравомыслящие понимают: когда тебе предстоит выбор – умирать или использовать ИВЛ китайского производства, ты сделаешь выбор в пользу ИВЛ. Такие игры ведутся, чтобы показать, что главная специальная служба Литвы находится на плаву, что-то контролирует. Хотя сегодня директор департамента признал, что он не уделял должного внимания всякого рода эпидемиям и прочим инфекциям, которые могут представлять угрозу, потому что был сконцентрирован на борьбе с терроризмом, шпионами и другими угрозами государству», - заключил Иванов.
Ранее Анатолий Иванов в интервью НСН рассказал, хватит ли населению Литвы продуктов питания в кризис из-за коронавируса.
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