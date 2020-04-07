Не дезинформация, а глупость. В Литве объяснили новый выпад госбезопасности против России

«Что понимать под дезинформацией? Если помощь Италии, как ее понимают в Литве, что это попытка расколоть единство Европейского союза, дискредитировать НАТО и ЕС, показать их неспособность оказать помощь своим членам, тогда это можно назвать дезинформацией. Если смотреть на это глазами простого, адекватного человека, то очень глупо депутатам парламента и членам правительства, что ни в коем случае не нужно принимать гуманитарную помощь от Китая, «потому что ее посылают коммунисты», - заметил эксперт.

Он считает это заявление попыткой оправдаться за недоработки самой спецслужбы Литвы.

«Люди здравомыслящие понимают: когда тебе предстоит выбор – умирать или использовать ИВЛ китайского производства, ты сделаешь выбор в пользу ИВЛ. Такие игры ведутся, чтобы показать, что главная специальная служба Литвы находится на плаву, что-то контролирует. Хотя сегодня директор департамента признал, что он не уделял должного внимания всякого рода эпидемиям и прочим инфекциям, которые могут представлять угрозу, потому что был сконцентрирован на борьбе с терроризмом, шпионами и другими угрозами государству», - заключил Иванов.

Ранее Анатолий Иванов в интервью НСН рассказал, хватит ли населению Литвы продуктов питания в кризис из-за коронавируса.

