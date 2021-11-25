В Кремле отвергли причастность к «Гаванскому синдрому»

Москва отвергает любые предположения о мнимой причастности к случаям с «гаванским синдромом». Об этом заявил сегодня глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал статью, размещённую в американской газете «Washington Post».

Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что эта тема не поднималась в разговорах Владимира Путина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом во время его визита в Россию.

Ранее газета «Washington Post» сообщала, что Бернс в ходе своего визита в Москву в ноябре предупредил Кремль о возможных негативных последствиях, если американские спецслужбы придут к выводам о виновности российских спецслужб в «гаванском синдроме».

«Гаванский синдром» — совокупность ряда неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване (Куба) и членов их семей. В 2018 году схожие симптомы были обнаружены у работников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу.

