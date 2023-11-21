NBC: Израиль и ХАМАС предварительно договорились об освобождении заложников

Режим ЧС введён в Красноярском крае после урагана

Суд отказался исключить нобелевского лауреата Муратова из реестра иноагентов

ХАМАС и Израиль могут уже сегодня объявить о соглашении по заложникам

Финал конкурса «Флагманы образования» стартовал в Екатеринбурге

Пореченков признался, что больше не хочет играть спортсменов