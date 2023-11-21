NBC: Израиль и ХАМАС предварительно договорились об освобождении заложников

Переговорщики со стороны Израиля и палестинского движения ХАМАС достигли предварительной договоренности об освобождении заложников, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источник в Вашингтоне.

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Отмечается, что соглашение с ХАМАС должно одобрить правительство Израиля.

Договоренность включает освобождение 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Со своей стороны Израиль выпустит из тюрем около 150 палестинцев.

О прогрессе в переговорах об освобождении заложников заявил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В 20:00 (21:00 мск) кабинет министров страны соберется в полном составе.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что стороны близки к заключению перемирия, передает «Радиоточка НСН».

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