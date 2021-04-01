Названы возможные сроки расследования инцидента с контейнеровозом Ever Given

На завершение расследования инцидента с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given уйдет не менее недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа.

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given вернулся к утвержденному курсу

Он отказался назвать точные сроки, отметив, что «это точно не быстрая задача и не простая». По его словам, специалисты проанализируют «черный ящик», записывавший все разговоры и все действия экипажа, а также различные видеозаписи и документы.

Главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
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