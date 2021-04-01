Названы возможные сроки расследования инцидента с контейнеровозом Ever Given

Он отказался назвать точные сроки, отметив, что «это точно не быстрая задача и не простая». По его словам, специалисты проанализируют «черный ящик», записывавший все разговоры и все действия экипажа, а также различные видеозаписи и документы.

Главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу.

