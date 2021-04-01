Названы возможные сроки расследования инцидента с контейнеровозом Ever Given
На завершение расследования инцидента с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given уйдет не менее недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа.
Он отказался назвать точные сроки, отметив, что «это точно не быстрая задача и не простая». По его словам, специалисты проанализируют «черный ящик», записывавший все разговоры и все действия экипажа, а также различные видеозаписи и документы.
Главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru