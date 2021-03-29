Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given вернулся к утвержденному курсу

Ранее судно, 23 марта заблокировавшее движение по каналу, было снято с мели, отмечает РЕН ТВ. По данным компании-поставщика морских услуг Inchcape, контейнеровоз освободили в 04:30 по местному времени, судно находится под охраной.

Как отмечает источник Reuters, после спуска на воду Ever Given готовили к проверкам перед перемещением в район Великих озер.

Напомним, на минувшей неделе следовавший из Китая в Роттердам контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, перегородив движение по морскому пути. Убытки от блокировки канала оцениваются в 9,6 млрд долларов, сообщает Ura.ru.

