Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given вернулся к утвержденному курсу
Гигантский контейнеровоз Ever Given не препятствует движению в Суэцком канале и вернулся к изначальному курсу, сообщает агентство Reuters.
Ранее судно, 23 марта заблокировавшее движение по каналу, было снято с мели, отмечает РЕН ТВ. По данным компании-поставщика морских услуг Inchcape, контейнеровоз освободили в 04:30 по местному времени, судно находится под охраной.
Как отмечает источник Reuters, после спуска на воду Ever Given готовили к проверкам перед перемещением в район Великих озер.
Напомним, на минувшей неделе следовавший из Китая в Роттердам контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, перегородив движение по морскому пути. Убытки от блокировки канала оцениваются в 9,6 млрд долларов, сообщает Ura.ru.
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