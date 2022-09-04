Названы страны, которые могут отказаться от евро
Ухудшение экономической ситуации в европейском союзе ведет к росту социально-политических разногласий, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика одного из российских банков Михаила Васильева.
По его словам, на этом фоне в таких странах, как Греция, Италия, Испания и Португалия, могут посчитать выгодным отказ от евро и возвращение к национальной валюте. Энергетический кризис в Европе ведет к росту издержек предприятий, из-за чего происходит снижение производства или его полная остановка. Как следствие, происходит падение стоимости евро по отношению к доллару, что является еще одним фактором, разгоняющим инфляцию.
Запуск «Северного потока-2» сбил бы рванувшие вверх цены на газ в Европе в два раза, что облегчило бы страдания европейцев от энергокризиса, сообщил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+51 699 / сут.
Умерли
385 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+38 380 / сут.
- Названы страны, которые могут отказаться от евро
- «Хиннамнор» будет бушевать в Приморье во время ВЭФ
- Эрдоган и Путин обсудили проект АЭС «Аккую»
- Синоптик рассказали о погоде в Москве 4 сентября
- Спасатели не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке
- Рублев вышел в четвертый круг US Open
- Трасс в случае победы пообещала бороться с ценами на электричество
- Увеличилось число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке
- СМИ назвали Байдена «хрестоматийным фашистом»
- Путин начинает рабочую поездку на Дальний Восток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru