Названы страны, которые могут отказаться от евро

По его словам, на этом фоне в таких странах, как Греция, Италия, Испания и Португалия, могут посчитать выгодным отказ от евро и возвращение к национальной валюте. Энергетический кризис в Европе ведет к росту издержек предприятий, из-за чего происходит снижение производства или его полная остановка. Как следствие, происходит падение стоимости евро по отношению к доллару, что является еще одним фактором, разгоняющим инфляцию.

Запуск «Северного потока-2» сбил бы рванувшие вверх цены на газ в Европе в два раза, что облегчило бы страдания европейцев от энергокризиса, сообщил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

