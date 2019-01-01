Названы причины нежелания Турции подчиняться Евросоюзу
Востоковед рассказал НСН, почему Анкара отказывается идти на поводу у Брюсселя по вопросу бурения в водах Кипра.
Несмотря на санкции Евросоюза, Турция продолжит буровые работы в восточной части Средиземного моря. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики, пишет агентство Anadolu. В МИД Турции отметили, что Анкара имеет «равные права на ресурсы Кипра», а Евросоюз относится к кипрскому вопросу предвзято, так как турки-киприоты, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом регионе, игнорируются и не упоминаются.
В эфире НСН тюрколог, кандидат филологических наук и доцент Алексей Образцов объяснил, почему Турция, которая считает, что имеет законное право на проведение изыскательских и промышленных работ в акватории Турецкой Республики Северного Кипра, готова противостоять Евросоюзу в данном вопросе.
«Турция “нахлебалась” позиции Евросоюза, который то готов принять ее в ЕС, то не готов, то готов предоставить особый статус, то не готов. Турецкому руководству стало понятно, что они могут на каком угодно месте испрыгаться, все равно Турцию в Евросоюз в ближайшей обозримой перспективе никто не примет. Поэтому чувствовать зависимость от мнения и решения Евросоюза Турция не готова и не хочет», - пояснил востоковед.
По его словам, позиция Турции в Североатлантическом альянсе настолько непоколебима, что в Анкаре готовы настаивать прежде всего на своих национальных интересах.
«Вопрос своих углеводородов для Турции очень и очень актуален. Недаром все эти турецкие потоки и прочие движения, которые тоже воспринимаются негативно и в Европе, и в Америке. Но тем не менее нынешнее руководство Турции исходит из того, что национальные интересы важнее любых международных договоренностей. У Турции не плохая здесь позиция. Турция - это вторая армия НАТО, это первая армия Ближнего и Среднего востока и по оснащенности, и по боеспособности, и по численности. Позиции Турции в НАТО мало что может угрожать, ее просто некем заменить на южном фланге. С Евросоюзом отношения и так хуже некуда, тут искать каких-то выгод Турция сейчас не готова. Поэтому это еще один тупик в международных отношениях, не более того», - резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что 15 июля Евросоюз одобрил санкции против Анкары, которые, в частности, предполагают сокращение финансирования республики.
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