Названы причины нежелания Турции подчиняться Евросоюзу

Несмотря на санкции Евросоюза, Турция продолжит буровые работы в восточной части Средиземного моря. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики, пишет агентство Anadolu. В МИД Турции отметили, что Анкара имеет «равные права на ресурсы Кипра», а Евросоюз относится к кипрскому вопросу предвзято, так как турки-киприоты, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом регионе, игнорируются и не упоминаются.

В эфире НСН тюрколог, кандидат филологических наук и доцент Алексей Образцов объяснил, почему Турция, которая считает, что имеет законное право на проведение изыскательских и промышленных работ в акватории Турецкой Республики Северного Кипра, готова противостоять Евросоюзу в данном вопросе.

«Турция “нахлебалась” позиции Евросоюза, который то готов принять ее в ЕС, то не готов, то готов предоставить особый статус, то не готов. Турецкому руководству стало понятно, что они могут на каком угодно месте испрыгаться, все равно Турцию в Евросоюз в ближайшей обозримой перспективе никто не примет. Поэтому чувствовать зависимость от мнения и решения Евросоюза Турция не готова и не хочет», - пояснил востоковед.