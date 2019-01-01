В США увидели в поставках российских С-400 в Турцию признаки Первой мировой

Сегодняшний кризис в отношениях Турции и Соединенных Штатов из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 может иметь последствия такого же масштаба, как события 1914 года, когда началась Первая мировой война. Такое мнение в своей статье для американского издания The Wall Street Journal выразил обозреватель Уолтер Рассел Мид.

«Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана импортировать ЗРК С-400, предназначенные для сбивания самолетов НАТО, является фундаментальным вызовом для Запада. Решение г-на Эрдогана бурить в поиске природного газа в водах Кипра также привело к расколу в отношениях между Турцией и ее былыми союзниками, и теперь Европейский союз стремится сократить финансирование этой страны», — цитирует спецкор НСН публикацию WSJ.

Отмечается, что Анкара скорее всего лишится американских истребителей F-35 из-за поставок российских С-400. В США и НАТО не раз говорили, что российские системы ПВО не совместимы с вооружением альянса, а также представляют риск для его секретности. Более того, администрация президента США Дональда Трампа может ввести вторичные санкции в отношении Турции за торговлю с Россией в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Почему Эрдоган пошел на такой риск? С точки зрения Турции, страна не столько покидает Запад, сколько реагирует на отказ Запада. США, отмечают турки, не выполнили свои обязательства по продаже Турции системы ПВО «Патриот», а также вооружали и поддерживали сирийские курдские группировки, которые Анкара считает враждебными и террористическими. Более того, Евросоюз ясно дал понять, что вступление Турции в ЕС - несбыточная мечта, и, поскольку Эрдоган ведет Турцию в более исламистском направлении, становится все труднее поддерживать даже имитирование серьезных переговоров о вступлении в организацию», — пишет обозреватель WSJ.

Такой разлад на руку российскому президенту Владимиру Путину, отмечает автор статьи. При этом журналист увидел в этом заслугу Североатлантического альянса, так как сближение Анкары с Москвой означает, что нынешняя Россия представляет для турков намного меньше опасности, чем Российская империя или СССР.

Резюмируя, обозреватель The Wall Street Journal призывает Турцию и Запад работать вместе. «Сто лет спустя после Первой мировой войны, Вашингтон должен помнить, что Турция — больше, чем один человек, и сосредоточиться на долгосрочной перспективе», — заключает он.

