Названы плюсы и минусы глобального потепления
Стало известно, чем обернется для планеты глобальное потепление, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление доцента кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрия Петракова.
Среди плюсов он отметил тот факт, что становится теплее. Среди минусов — разрушение мерзлоты, сокращение ледников, смещение сезонов и изменение режима рек. Эксперт при этом отметил, что пока предотвратить потери масс льда нельзя.
«Последние годы у нас рекордные урожаи зерновых, потому что зона рискованного земледелия сокращается. Весенние заморозки стали заканчиваться раньше, осенние – начинаться позже», – отметил ученый.
В России ведутся исследования в области моделирования климата, но на сегодняшний день они довольно сильно отстают от западных работ, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Основные проблемы российской науки связаны с нехваткой материальной поддержки, поскольку любое открытие требует многомиллиардных вложений, рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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