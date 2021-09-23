Эксперты заявили о рекордном таянии льдов в Арктике
Уровень арктического льда за последние два года снизился до рекордных значений, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет международной программы Copernicus Ocean.
Документ подготовили 120 ученых из более чем 30 европейских институтов. Из него следует, что за последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13 процентов по сравнению с 1979 годом, а его средняя толщина в Баренцевом море уменьшилась на 90 процентов.
На потепление Северного Ледовитого океана приходится около четырех процентов всего глобального потепления океана. Следствием этого уже являются экстремальные наводнения и изменения в видовом составе морской флоры и фауны.
Эксперты приводят в пример рекордное наводнение в Венеции в ноябре 2019 года и четыре эпизода подъема воды в среднем и южном Средиземноморье в том же году.
Ранее генсекретаря ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир находится на пути к катастрофе в связи с возможным потеплением на 2,7 градуса. Он отметил необходимость сокращения объемов выбросов в атмосферу на 45% для достижения нейтрального углеродного статуса к 2050 году.
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