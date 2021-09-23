Эксперты заявили о рекордном таянии льдов в Арктике

Уровень арктического льда за последние два года снизился до рекордных значений, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет международной программы Copernicus Ocean.

Глобальное потепление приведет к «пробуждению» древних вирусов

Документ подготовили 120 ученых из более чем 30 европейских институтов. Из него следует, что за последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13 процентов по сравнению с 1979 годом, а его средняя толщина в Баренцевом море уменьшилась на 90 процентов.

На потепление Северного Ледовитого океана приходится около четырех процентов всего глобального потепления океана. Следствием этого уже являются экстремальные наводнения и изменения в видовом составе морской флоры и фауны.

Эксперты приводят в пример рекордное наводнение в Венеции в ноябре 2019 года и четыре эпизода подъема воды в среднем и южном Средиземноморье в том же году.

Ранее генсекретаря ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир находится на пути к катастрофе в связи с возможным потеплением на 2,7 градуса. Он отметил необходимость сокращения объемов выбросов в атмосферу на 45% для достижения нейтрального углеродного статуса к 2050 году.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЭкологияГлобальное ПотеплениеАрктика
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