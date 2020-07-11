Трамп признал санкционированную кибератаку США на Россию

США совершили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований». «Нападение» произошло в 2018 году с санкции президента Дональда Трампа. Американский лидер подтвердил эту информацию в интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену 10 июля.

Трамп объяснил свое решение данными разведки, которые якобы подтверждали «вмешательство» России в промежуточные выборы в 2018 году, дополняет Газета.ru.

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Трамп уже признавал ответственность США за атаку на «Агентство интернет-исследований» в мае прошлого года. На тот момент президент Соединенных Штатов не стал раскрывать подробности. Российская компания из-за американской кибератаки потеряла доступ в интернет, напоминают «Известия».

Ранее замглавного редактора журнала «Хакер» Илья Русанен в беседе с НСН признался, что на самом деле установить преступников не составляет никакого труда.

«Реально ли установить, кто причастен к взлому? Разумеется! При несанкционированном доступе к серверу всегда будут оставаться следы в виде логинов, вплоть до канального уровня – откуда и как заходили. Всю историю проникновения при всём желании закрыть невозможно – можно посчитать активность и исходя из этого понять, откуда ноги растут», - отметил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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