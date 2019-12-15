Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Эксперты рассказали, что несмотря на развитие технологий, самыми популярными по-прежнему остаются пароли, которые содержат легко угадываемые комбинации цифр от одного до девяти. Также в список неудачных попали женские имена, набор букв на клавиатуре, которые расположены по вертикали, горизонтали или по диагонали. Также не меньшее удивление экспертов вызвал пароль «пароль», который невероятно популярен у пользователей. Его на сегодняшний день используют 830 846 человек.

Ранее в ФБР заявили, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, потенциально опасны. Установка любого приложения на смартфон или другой гаджет несет в себе потенциальную угрозу, заявил в эфире НСН руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. С другой стороны, сообщил он, говорить, что все программы, созданные в одной стране или у какого-нибудь разработчика, несут угрозу в плане шпионской деятельности — преувеличение.

