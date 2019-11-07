Роскомнадзор предложил наказывать за покупку похищенных персональных данных
В Роскомнадзоре предложил ввести административную ответственность за покупку и использование похищенных персональных данных. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. Он подчеркнул, что преступления, связанные кражей и последующей перепродажей личных данных, а также с оформлением поддельных документов, в последнее время участились.
Недавно Альфа-банк организовал внутреннее расследование после утечки персональных данных 15 клиентов, подчёркивает Газета.ру. В кредитной организации заявили, что утечка не была связана с нарушением защиты внутренней информационной системы, при этом денежным счетам пострадавших ничего не угрожает, пишет RT.
По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в российское законодательство необходимо внести изменения по части защиты персональных данных граждан. Хотя регулятор усилил контроль в банковской сфере, проблема хищения личных данных все еще стоит остро.
В конце октября НСН писала, что в МВД России сообщили о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она подчеркнула, что задержание произошло в ходе спецоперации, которую провели сотрудники МВД при участии службы безопасности Сбербанка.
По имеющимся данным, мужчина является сотрудником Национальной службы взысканий. Он находился в Волгограде и действовал в сети под псевдонимом «Антон 2131». Мужчина доставлен в полицию. В отношении него возбуждено головное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
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