Роскомнадзор предложил наказывать за покупку похищенных персональных данных

В Роскомнадзоре предложил ввести административную ответственность за покупку и использование похищенных персональных данных. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. Он подчеркнул, что преступления, связанные кражей и последующей перепродажей личных данных, а также с оформлением поддельных документов, в последнее время участились.

Недавно Альфа-банк организовал внутреннее расследование после утечки персональных данных 15 клиентов, подчёркивает Газета.ру. В кредитной организации заявили, что утечка не была связана с нарушением защиты внутренней информационной системы, при этом денежным счетам пострадавших ничего не угрожает, пишет RT.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в российское законодательство необходимо внести изменения по части защиты персональных данных граждан. Хотя регулятор усилил контроль в банковской сфере, проблема хищения личных данных все еще стоит остро.