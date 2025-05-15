Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ

На этом посту он координировал развитие одного из ключевых видов Вооруженных сил и неоднократно командовал Парадами Победы на Красной площади, включая мероприятие, прошедшее 9 мая 2025 года.

Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. В 1977 году с золотой медалью окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. В последующие годы обучался в Военной академии бронетанковых войск и Военной академии Генерального штаба. Службу начал в Киевском военном округе, затем продолжил карьеру в Московском и Дальневосточном военных округах. В 2014 году был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками, а в 2019 году получил звание генерала армии. С 2023 года занимал должность заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».

