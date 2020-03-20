Названа самая счастливая страна в мире
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report. Эта страна является лидером списка уже третий год подряд.
В первую десятку вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.
Россия в новом рейтинге опустилась на пять строчек, заняв 73-е место.
В конце списка находятся Афганистан (последняя строчка рейтинга), Южный Судан, Зимбабве, Руанда, Центральноафриканская Республика, Танзания, Ботсвана, Йемен, Малави и Индия.
Всего в списке 156 стран. Ежегодно рейтинг составляет специальное подразделение ООН. Составители учитывают ожидаемую продолжительность жизни, социальную поддержку, уровень развития медицины, коррупцию, преступность и еще ряд параметров.
Ранее выяснилось, сколько россиян считают себя счастливыми. Россияне менее счастливы, чем в среднем жители Земли, свидетельствуют данные глобального опроса Gallup. В мире 59% счастливых и 11% несчастных, то есть индекс счастья в два раза выше, чем в России (48 п.п.). Самый высокий индекс счастья зафиксирован в Колумбии, Индонезии и Эквадоре.
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