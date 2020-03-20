Названа самая счастливая страна в мире

Всего в списке 156 стран. Ежегодно рейтинг составляет специальное подразделение ООН. Составители учитывают ожидаемую продолжительность жизни, социальную поддержку, уровень развития медицины, коррупцию, преступность и еще ряд параметров.

Ранее выяснилось, сколько россиян считают себя счастливыми. Россияне менее счастливы, чем в среднем жители Земли, свидетельствуют данные глобального опроса Gallup. В мире 59% счастливых и 11% несчастных, то есть индекс счастья в два раза выше, чем в России (48 п.п.). Самый высокий индекс счастья зафиксирован в Колумбии, Индонезии и Эквадоре.



