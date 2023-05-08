Названа причина увольнения ведущего Fox News Такера Карлсона

Известного американского телеведущего Fox News Такера Карлсона уволили из компании из-за правды о главе Украины Владимире Зеленском, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Independent.

Телеведущий Карлсон заявил об «отличной пенсии» после ухода с Fox News

Агентство заявило, что ведущий был главным критиком украинского президента. Ранее Карлсон говорил правду о главе государства и украинском конфликте, что стало невыгодно американским властям. В результате ведущий лишился работы.

Ранее Карлсон выступил с первым видеообращением после увольнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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