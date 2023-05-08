Названа причина увольнения ведущего Fox News Такера Карлсона
8 мая 202306:02
Известного американского телеведущего Fox News Такера Карлсона уволили из компании из-за правды о главе Украины Владимире Зеленском, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Independent.
Агентство заявило, что ведущий был главным критиком украинского президента. Ранее Карлсон говорил правду о главе государства и украинском конфликте, что стало невыгодно американским властям. В результате ведущий лишился работы.
Ранее Карлсон выступил с первым видеообращением после увольнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru