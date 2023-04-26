Телеведущий Карлсон заявил об «отличной пенсии» после ухода с Fox News

Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон рассказал, как проводит время после ухода с телеканала. Журналист дал интервью британской газете Daily Mail.

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Свое текущее положение телеведущий назвал «пенсией». По словам Карлсона, он отлично проводит время.

«Я семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни», - поделился журналист.

Газета поинтересовалась у телеведущего о дальнейших планах. Карлсон в ответ заявил, что у него впереди «закуски».

Об уходе Карлсона с Fox News стало известно понедельник, 24 апреля. Последняя его передача вышла в эфир тремя днями ранее.

Телеканал «Соловьев Live» предложил журналисту сотрудничество, передает «Радиоточка НСН».

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