Экс-ведущий Fox Карлсон заявил, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем

По его словам, в СМИ действует запрет на обсуждение важных тем. При этом важные вопросы, «которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются». Под запретом находятся темы гражданских свобод, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы.

Как отметил журналист, существующие дискуссии в СМИ очень глупы и ничего не значат, а дебаты о важном оказались под запретом по решению «обеих политических партий и их доноров».

Также Карлсон рассказал, как проводит время после ухода с телеканала, сообщает «Радиоточка НСН».

