Названа причина сильного взрыва в Ташкенте
Причиной сильного взрыва и пожара в Ташкенте стал удар молнии по складу, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.
В нем хранились электромобили и комплектующие для них. В результате инцидента есть пострадавшие, но их количество не раскрывается.
Как заявили в пресс-службе МЧС Узбекистана, информация о том, что в Сергелийском районе произошло крушение самолета не соответствует действительности.
Как стало известно ранее, пострадавшие доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru