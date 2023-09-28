Названа причина сильного взрыва в Ташкенте

Причиной сильного взрыва и пожара в Ташкенте стал удар молнии по складу, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.

В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли не менее 125 человек

В нем хранились электромобили и комплектующие для них. В результате инцидента есть пострадавшие, но их количество не раскрывается.

Как заявили в пресс-службе МЧС Узбекистана, информация о том, что в Сергелийском районе произошло крушение самолета не соответствует действительности.

Как стало известно ранее, пострадавшие доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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