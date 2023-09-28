Минздрав: в результате взрыва в Ташкенте есть пострадавшие
На промышленном складе в Ташкенте произошел мощный взрыв, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
После этого произошел пожар на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель». Огонь тушат 16 пожарных расчетов.
Пострадавшие доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области.
Отмечается, что пострадавшим в результате пожара и находящимся в близлежащих квартирах оказывается срочная медицинская помощь.
Ранее в воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru