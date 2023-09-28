Минздрав: в результате взрыва в Ташкенте есть пострадавшие

На промышленном складе в Ташкенте произошел мощный взрыв, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли не менее 125 человек

После этого произошел пожар на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель». Огонь тушат 16 пожарных расчетов.

Пострадавшие доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области.

Отмечается, что пострадавшим в результате пожара и находящимся в близлежащих квартирах оказывается срочная медицинская помощь.

Ранее в воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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