Более 30 детей погибли при эскалации израильско-палестинского конфликта

Она назвала это число «огромным». Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщало, что в секторе Газа после ударов со стороны Израиля погибли 126 жителей, 950 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что переговоры о прекращении огня в секторы Газы не ведутся.

