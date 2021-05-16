Более 30 детей погибли при эскалации израильско-палестинского конфликта

Как минимум 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле погибли за последние дни на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими движениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульету Туму.

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Она назвала это число «огромным». Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщало, что в секторе Газа после ударов со стороны Израиля погибли 126 жителей, 950 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что переговоры о прекращении огня в секторы Газы не ведутся.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаИзраильСектор Газа
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