Заблокирован Telegram-канал военного крыла ХАМАС

Официальный Telegram канал военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заблокировало руководство мессенджера, сообщает РИА Новости.

Военное крыло ХАМАС ответило на авиаудар Израиля

На него подписаны 176 тысяч человек. «Этот канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом», - сказано в сообщении вместо содержания канала.

Группировка оповещала в Telegram о своих планах и уже осуществленных операциях.

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте армии. Отмечается, что офис использовался «для управления военной инфраструктурой ХАМАС».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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