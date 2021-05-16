Заблокирован Telegram-канал военного крыла ХАМАС

На него подписаны 176 тысяч человек. «Этот канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом», - сказано в сообщении вместо содержания канала.

Группировка оповещала в Telegram о своих планах и уже осуществленных операциях.

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте армии. Отмечается, что офис использовался «для управления военной инфраструктурой ХАМАС».

