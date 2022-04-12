В метро Нью-Йорка открыли стрельбу, есть раненые

Полиция Нью-Йорка сообщила, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в городском метро.

The New York Tiimes пишет, что инцидент произошел на станции метро в Бруклине.

По данным СМИ, ранены не меньше трех человек.

При этом информации о стрелявших пока нет.

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ТЕГИ:СтрельбаМетроНью-Йорк
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