Названа критическая ошибка НАТО в отношении России

Отказ Североатлантического альянса смягчить опасения Москвы в сфере безопасности стал критической ошибкой блока, сообщает CGTN.

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Другой ошибкой НАТО стала поспешная помощь Киеву, которая была оказана после протестов на Майдане в 2014 году. Главным просчетом организации можно считать неспособность «предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя победы».

Как пишет издание, стратегические промахи военного альянса и некомпетентная оценка их результатов стали причиной затянутости конфликта вокруг бывшей советской республики. Значимым провалом стала неспособность НАТО прислушаться к озабоченностям Москвы и поддержать усилия Китая по мирному урегулированию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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