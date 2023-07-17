Другой ошибкой НАТО стала поспешная помощь Киеву, которая была оказана после протестов на Майдане в 2014 году. Главным просчетом организации можно считать неспособность «предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя победы».

Как пишет издание, стратегические промахи военного альянса и некомпетентная оценка их результатов стали причиной затянутости конфликта вокруг бывшей советской республики. Значимым провалом стала неспособность НАТО прислушаться к озабоченностям Москвы и поддержать усилия Китая по мирному урегулированию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

