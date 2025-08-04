На обновление российских дорог дополнительно выделят более 16,5 млрд рублей
Более 16,5 млрд рублей будет дополнительно выделено в 2025 году на обновление российских дорог. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Отмечается, что средства будут выделены 11 регионам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В частности, на строительство и реконструкцию шести региональных объектов в ХМАО, Удмуртии, Адыгее, Хабаровском крае, Брянской и Московской областях направят 12,9 млрд рублей.
Ещё 3,7 млрд рублей будут выделены Кировской, Смоленской и Тверской областям на ремонт дорог, а также Белгородской, Брянской и Курской областям на восстановление дорожной сети.
«Соответствующие предложения Минтранса поддержаны Правительством РФ», - говорится в сообщении.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в 2025 году обновят асфальт на 25 участках МКАД, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru