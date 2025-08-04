На обновление российских дорог дополнительно выделят более 16,5 млрд рублей

Отмечается, что средства будут выделены 11 регионам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В частности, на строительство и реконструкцию шести региональных объектов в ХМАО, Удмуртии, Адыгее, Хабаровском крае, Брянской и Московской областях направят 12,9 млрд рублей.

Ещё 3,7 млрд рублей будут выделены Кировской, Смоленской и Тверской областям на ремонт дорог, а также Белгородской, Брянской и Курской областям на восстановление дорожной сети.

«Соответствующие предложения Минтранса поддержаны Правительством РФ», - говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в 2025 году обновят асфальт на 25 участках МКАД, сообщает RT.

