Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как он собирается остановить конфликт на Украине в случае переизбрания. Политик дал интервью телеканалу Fox News.
«Я бы сказал Зеленскому: Хватит, ты должен заключить соглашение», - заявил Трамп.
Политик отметил, что у него хорошие отношения как с украинским лидером, так и с президентом России Владимиром Путиным. Трамп считает, что сможет завершить конфликт в течение одного дня.
Бывший глава Белого дома добавил, что предупредил бы Москву о готовности дать Украине еще больше оружия, если РФ не захочет завершить спецоперацию.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал решенным вопрос о членстве Украины в НАТО. По его словам, договоренность не подлежит обсуждению, передает «Радиоточка НСН».
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