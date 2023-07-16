Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине

«Я бы сказал Зеленскому: Хватит, ты должен заключить соглашение», - заявил Трамп.

Политик отметил, что у него хорошие отношения как с украинским лидером, так и с президентом России Владимиром Путиным. Трамп считает, что сможет завершить конфликт в течение одного дня.

Бывший глава Белого дома добавил, что предупредил бы Москву о готовности дать Украине еще больше оружия, если РФ не захочет завершить спецоперацию.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал решенным вопрос о членстве Украины в НАТО. По его словам, договоренность не подлежит обсуждению, передает «Радиоточка НСН».

