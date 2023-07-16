В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО ради стабильности
16 июля 202307:30
Анкара поддерживает расширение Североатлантического альянса не против какой ли страны, а чтобы обеспечить стабильность, сообщил Middle East Eye глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
По его словам, расширение военного блока является «ключом к долгосрочному миру и стабильности». Отмечается, что Анкара продолжит быть важным партнером и союзником в новых инициативах альянса.
Как стало известно ранее, Турция одобрит вступление Швеции в НАТО осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru