В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО ради стабильности

Анкара поддерживает расширение Североатлантического альянса не против какой ли страны, а чтобы обеспечить стабильность, сообщил Middle East Eye глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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По его словам, расширение военного блока является «ключом к долгосрочному миру и стабильности». Отмечается, что Анкара продолжит быть важным партнером и союзником в новых инициативах альянса.

Как стало известно ранее, Турция одобрит вступление Швеции в НАТО осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:НАТОТурция

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