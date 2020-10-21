Назначена дата повторных парламентских выборов в Киргизии

ЦИК Киргизии назначил новые выборы в парламент на 20 декабря. Об этом сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Экс-президенту Киргизии Жээнбекову сохранили неприкосновенность

Там отметили, что подготовка к голосованию уже началась, передает RT.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил ранее в эфире НСН, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, подавший заявление о своей отставке на фоне массовых протестов, поддался давлению только что назначенного премьера Садыра Жапарова и бросил свой пост.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыКиргизия
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