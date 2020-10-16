Экс-президенту Киргизии Жээнбекову сохранили неприкосновенность

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об экс-главе Республики Сооронбае Жээнбекове.

В сообщении пресс-службы правительства Киргизии говорится, что, в соответствии с Законом «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики», для Жээнбекова продолжают действовать нормы, предусмотренные законодательством. Документ вступает в силу с момента подписания.

Закон о статусе экс-президента Киргизии предоставляет Жээнбекову неприкосновенность. Ему положена госохрана в пределах территории страны, пожизненное пользование государственной дачей. К какой-либо ответственности политика можно привлечь только после лишения его статуса экс-президента на основании обвинения, выдвинутого парламентом и подтверждённым заключением генпрокурора.

На фоне протестов, которые начались в Киргизии после парламентских выборов 4 октября, Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Политик заявил, что не желает остаться в истории Кыргызстана как Президент, «проливший кровь и стрелявший в собственных граждан»

