Научный журналист Соколов: тела пришельцев из Мексики смастерили из черепов лам

Тела двух древних инопланетян из Перу, которые принес в Конгресс Мексики журналист-уфолог, на самом деле сделаны из древних останков людей и животных, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» российский популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.

В Конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО

Соколов заявил, что перуанские сбытчики ворованного антиквариата делают «тела пришельцев» из костей, которые выгребают из старых захоронений, и это «настоящая мафия», которая обманывает людей в промышленном масштабе.

Ранее американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper обнаружили два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТИЦ «КАЛУЖСКИЙ КРАЙ»
ТЕГИ:МексикаНЛО

Горячие новости

Все новости

партнеры