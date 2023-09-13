Научный журналист Соколов: тела пришельцев из Мексики смастерили из черепов лам

Соколов заявил, что перуанские сбытчики ворованного антиквариата делают «тела пришельцев» из костей, которые выгребают из старых захоронений, и это «настоящая мафия», которая обманывает людей в промышленном масштабе.

Ранее американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper обнаружили два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

