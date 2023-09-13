Научный журналист Соколов: тела пришельцев из Мексики смастерили из черепов лам
Тела двух древних инопланетян из Перу, которые принес в Конгресс Мексики журналист-уфолог, на самом деле сделаны из древних останков людей и животных, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» российский популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.
Соколов заявил, что перуанские сбытчики ворованного антиквариата делают «тела пришельцев» из костей, которые выгребают из старых захоронений, и это «настоящая мафия», которая обманывает людей в промышленном масштабе.
Ранее американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper обнаружили два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru