Нацполиция Украине заявила о краже средств, предназначенных для ВСУ

В сообщении говорится, что в числе подозреваемых три человека, организовавших заключение договора между военным ведомством и турецким поставщиком военной амуниции на 16 млн евро.

«Представители Министерства обороны Украины, выполняя поручения по закупке военной амуниции для ВСУ, завладели средствами на сумму 580 тысяч долларов. Им сообщено о подозрении по статье «мошенничество», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в ходе обысков у подозреваемых были изъяты свыше 17 млн гривен (460 тысяч долларов) и 100 тысяч евро.

Ранее герои документального фильма канала CBS заявили, что весомая часть военной «помощи» Украине со стороны западных стран не попадает на фронт.

