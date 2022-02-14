Национальная полиция Украины начинает работу в усиленном режиме

Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

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Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы «оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан».

«Усиленный режим полиции это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности», заверили в пресс-службе.

Ранее информагентство Reuters сообщило, что Всемирный банк отзывает всех своих сотрудников с Украины из-за роста напряженности в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияУкраина
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