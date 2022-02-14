Национальная полиция Украины начинает работу в усиленном режиме

Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы «оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан».

«Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности», – заверили в пресс-службе.

Ранее информагентство Reuters сообщило, что Всемирный банк отзывает всех своих сотрудников с Украины из-за роста напряженности в регионе.

