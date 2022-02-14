Национальная полиция Украины начинает работу в усиленном режиме
Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы «оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан».
«Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности», – заверили в пресс-службе.
Ранее информагентство Reuters сообщило, что Всемирный банк отзывает всех своих сотрудников с Украины из-за роста напряженности в регионе.
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