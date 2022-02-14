Зеленский заявил, что его семья остается в Киеве

Зеленский отметил, что его семья остается в Киеве.

«Я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов депутаты все-таки вернулись в государство», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский заявил, что в противном случае в отношении покинувших страну будут сделаны «серьезные выводы». По его словам, власть и парламент должны показывать пример единства украинскому народу.

В то же время, украинский лидер не стал уточнять, депутаты каких партий покинули государство.

