НАТО проведет учения на российско-финской границе

НАТО проведет учения на российско-финской границе с 26 апреля по начало июня 2024 года. В них будут задействованы 20 тысяч военнослужащих. Соответствующая информация размещена на сайте сухопутных войск Финляндии.

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Ожидается, что в учениях будут участвовать военнослужащии из Финляндии, Эстонии, Латвии, Великобритании и США.

Учения начнутся 26 апреля с маневров танковых войск, сообщается на сайте.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс активно участвует в организации обстрелов территорий России со стороны ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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