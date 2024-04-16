НАТО проведет учения на российско-финской границе
НАТО проведет учения на российско-финской границе с 26 апреля по начало июня 2024 года. В них будут задействованы 20 тысяч военнослужащих. Соответствующая информация размещена на сайте сухопутных войск Финляндии.
Ожидается, что в учениях будут участвовать военнослужащии из Финляндии, Эстонии, Латвии, Великобритании и США.
Учения начнутся 26 апреля с маневров танковых войск, сообщается на сайте.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс активно участвует в организации обстрелов территорий России со стороны ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru