НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на севере Косово

Миссия Североатлантического альянса выразила готовность вмешаться в случае угрозы стабильности на севере самопровозглашенного Косово, говорится в заявлении НАТО.

Полиция Косово стягивает силы на север края

При этом в организации призывают стороны конфликта к диалогу и мирному восстановлению стабильности в регионе.

Ранее полиция заявила о выстрелах в сторону своих сотрудников в ходе напряженности на севере края. На севере Косово сербы строят баррикады.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КосовоСербияНАТО
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