НАТО предостерегли от реального военного конфликта с Московой

По его словам, НАТО и близко не готово к подобным событиям. Эксперт указывает, что действия украинских войск за последние дни говорят об эффективности военной поддержки со стороны Вашингтона и Лондона.

Но при наращивании поставок вооружения нужно не допустить выхода конфликта за границы Украины. В данный момент НАТО не имеет достаточных резервов, заявил Ширрефф. Речь идет не только о пополнении запасов вооружения, которые передали на Украину, а о целенаправленном наращивании собственного оружия, потому что сейчас военные склады стран Альянса в Европе пусты.

Ширрефф с 2011 по 2014 год занимал пост заместителя верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в случае прекращения Украиной боевых действий она может исчезнуть с карты мира как независимое государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

